Müthiş gelişme: Elektrikli otobüslerle binlerce lira tasarruf sağlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüslere sahip olduğunu hatırlattı.

Elektrikli otobüslerin hizmete alındığı 2 ayda 47 bin 456 litre yakıttan tasarruf sağlandığını vurgulayan Demir, "Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamalarda, karbon salınımının yüzde 23'ü ulaşım araçlarından kaynaklanmakta. Yeni aldığımız elektrikli otobüslerimizle 2 ayda katettiğimiz 112 bin 990 kilometre yol için yapacağımız karbon salınımını sıfıra indirmiş durumdayız. Yaşanabilir Samsun, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapmaktayız." ifadesini kullandı.

İşletme maliyetinin uygunluğunun elektrikli otobüslerin kullanılma avantajlarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"12 metrelik bir elektrikli otobüsümüzün işletme maliyeti kilometre başına 2,78 lira iken, aynı boyutlardaki bir dizel otobüsün maliyeti ortalama 10,74 lira. Karbon salınımı olarak 2 ayda yapmış olduğumuz 112 bin 990 kilometreyi dizel araçlarla yapmış olsak, 128,53 tonluk karbon salınımı yapmış olacaktık. Toplu araç filosuna dahil olan elektrikli otobüsler, E1 Ekspres hattında günde 132 sefer ve 3 bin 360 kilometre yol katediyor. Eğer dizel araçlarla bu yolu yapmış olsaydık, 47 bin 456 litre yakıt harcayacak ve bütçemizden 1 milyon 237 bin 557 lira çıkacaktı ama elektrikli otobüslerle bu giderimiz 353 bin 999,24 lira oldu. Elektrikli araçları seçtiğimiz için hem yakıt giderinden 883 bin 558 lira tasarruf ettik hem de karbon salınımının sıfır olmasıyla doğayı kirletmemiş olduk."