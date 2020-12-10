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Ekonomi Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüslerin burada üretileceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:35:00 -
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Ford Otosan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 20.5 milyar TL’lik yeni yatırımla Kocaeli fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 2026 yılında 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltilmesinin yankıları Alman basınında da yer buluyor.

Ford ve Volkswagen (VW) global ölçekte ortak ticari ve elektrikli araç üretim anlaşmalarını açıklamıştı. Resmi olarak her iki markadan da bir açıklama yapılmamasına rağmen, VW Transporter üretimi, Ford Otosan Kocaeli fabrikasına kaydırılacak. Ford Otosan, 2022’de batarya montaj fabrikasını da devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni fırsatlar yolda

Son yatırımla birlikte Kocaeli fabrikası hibrit, yüzde 100 elektrikli e-Transit dışında, VW Transporter modelini de bantlardan çıkarıp, dünyya pazarlarına ulaştıracak. Ford ile VW’nin global işbirliğinin etkilerinin Kocaeli fabrikasına Transporter dışında, daha küçük ticari araçlar için de büyük katkı yapıp yeni üretim fırsatları doğurması bekleniyor.

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