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Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, ABD'den 250 dolara ithal edilen asfalt yüzeyindeki genleşmeyi tespit eden gerinim ölçer cihazını 25 dolar maliyetle üretti.

20 Eylül 2018 Perşembe 00:05
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi  (KTÜ) Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, karayollarında asfalt yüzeyindeki genleşmeleri tespit eden 'gerinim ölçer' (strain gauge) adı verilen cihaz üzerine çalışma başlattı.

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, doktora öğrencileri Mehmet Seferoğlu ve Muhammet Çevik ile birlikte 3 aylık bir kalibrasyon çalışması sonucunda cihazı üretmeyi başardı.

Cihaz, karayollarındaki asfalt yüzeylerde yapılan testlerden başarı ile geçti. Ekip, ABD’den 250 dolara ithal edilen cihazı 25 dolara maliyetle imal etti. Cihaz, karayollarında ve havalimanlarındaki asfalt yüzeylerin genleşme seviyelerini tespit edebilecek.

"3 AY İLE 1 SENE ARASI İTHALATINI BEKLİYORDUK"

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar,  3 aylık bir kalibrasyon sonucunda gerinim ölçer cihazını ürettiklerini belirterek cihazın çok güzel şekilde çalıştığını söyledi. Akpınar, "Yurt dışından sipariş verdiğinizde 3 ay ile 1 sene arasında ithalatını beklediğimiz bu cihazları biz günübirlik üretebiliyoruz. Bu cihazı tamamen AR-GE çalışmalarımıza yönelik kullanıyoruz. Ayrıca bu cihaz havaalanlarımızda, asfalt- beton kaplamalarında kullanılabilir." dedi.

"FİYAT ARTIŞINDAN DOLAYI KENDİMİZ ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Gerinim ölçer cihazının asfalt yolu ölçümlerinde sık sık kullandıklarını belirten Akpınar, "Cihazı yurt dışından 250 dolara getiriyoruz. Maliyeti yüksek. Fiyatının dolar bazında olması ve dolara bağlı olarak sürekli fiyat artışından dolayı cihazı kendimiz üretmeye başladık.

"DIŞA BAĞLILIKTAN KURTULMUŞ OLURUZ"

Biz bu ürünü sadece 150 TL’ye mal ettik. Tamamen kalibrasyonu bize ait, bizim kontrolümüzde. Yabancılara ihtiyaç duymadan, dolar bazındaki artışı da göz önünde bulundurarak bize zaman ve maddi açıdan tasarruf sağlıyor. Üretimine yönelik bir teklif gelirse patent enstitüsü ile birlikte çalışarak bunu yurt dışında ithal eden AR-GE gruplarına Türkiye’den temin edebiliriz. Bu cihaz konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Akpınar, Trabzon sanayisinde demir aksamının diğer kısımlarla birleştirilerek günlük 10 ile 15 arasında gerinim ölçer cihazı üretebileceklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 00:05
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