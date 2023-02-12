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Teknoloji Müthiş adım: Depreme ilişkin Formosat-5 Türkiye için devrede! Verdiği örnek fotoğraflarla güvenli alanlar saptandı!
Teknoloji

Müthiş adım: Depreme ilişkin Formosat-5 Türkiye için devrede! Verdiği örnek fotoğraflarla güvenli alanlar saptandı!

Tayvan'ın yer gözlem uydusu Formosat-5'in çektiği fotoğraflarla, AFAD'ın da üyesi olduğu 'Sentinel Asia' sistemi üzerinden afet çalışmaları için veri sağlanıyor. Uydu fotoğraflarında yaptıkları mukayese ile aynı zamanda güvenli alanları da saptayan uzmanlar, acil durum barınaklarının kurulabileceği alanları da ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 22:44:00 - 2023-02-12 22:55:42
Müthiş adım: Depreme ilişkin Formosat-5 Türkiye için devrede! Verdiği örnek fotoğraflarla güvenli alanlar saptandı!

Tayvan Uzay Ajansı TASA, dünya yörüngesini iki günde bir turlayan uydunun 7, 9 ve 11 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin üzerinden geçerken afet bölgesine odaklanarak detaylı gözlemler yaptığı belirtildi.

Tayvanlı uzmanlar, uydunun 9 Şubat'ta çektiği afet bölgesine ait fotoğrafları, aynı bölgede 25 Ocak'ta Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın "Sentinel-2" uydusu tarafından çekilen fotoğraflar ile kıyaslayarak, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 187 hektarlık alandaki yer kırıklarını ve çöken binaları fotoğraflayıp potansiyel afet alanlarını tespit etti.

Fotoğraflarda yaptıkları mukayese ile aynı zamanda güvenli alanları da saptayan uzmanlar, acil durum barınaklarının kurulabileceği alanları da ortaya koydu.

Uzmanlar ayrıca, uydu fotoğraflarını kıyaslayarak bölgedeki tektonik plakaların hareketlerini analiz etti.

Ekibin analizleri, afetin etkisinin artçı sarsıntılarla genişlediğini ortaya koydu.

TASA, fotoğraflar üzerinde yaptığı analizleri 29 ülke ve bölgeden 96 kurumun ve 17 uluslararası kuruluşun üye olduğu "Sentinel Asya" sistemi üzerinden muhatapları ile paylaştı.

Uydunun 13 Şubat'ta afet bölgesi üzerinden geçerken yeni veriler toplaması planlanıyor.

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