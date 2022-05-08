Mutfaktaki yağ lekelesi nasıl çıkar? Tüm yağ çeşitleri çıkarma yöntemi ve pratik bilgiler

Mutfaklarda oluşan yağ lekelerinin önüne geçmek için neler yapılır?

Sirke

Sirke mutfak dolaplarındaki yağlar nasıl temizlenir kapsamında en faydalı ve sağlıklı üründür. Tabii ki sadece dolapları temizlemek için kullanılmaz. Mutfaklardaki her türlü alan için temizlikte kullanılabilir. Hatta buna camlar da dâhildir. Temizleyeceğiniz alana göre sirke kullanımı yapmanız gerekir. 2 su bardağı sirkeye yine 2 su bardağı su karıştırmanız gerekmektedir. Bu karışım özellikle mutfakta bulunan inatçı yağlar için birebirdir. Hazırlanan karışım temiz bir bez yardımı ile kullanılır. Bezi karışıma batırdıktan sonra yağ lekeleri olan bölgeler ovularak silinmelidir. Bu uygulama buzdolabı içinin temizliği için kullanılabilir.

Karbonat

Karbonat mutfak dolapları dışında evin her köşesi için kullanılacak mucize bir leke çıkarıcıdır. 1 paket karbonat 2 su bardağı su ile karıştırılır. Silinecek alana göre bu karışım çoğaltılabilir ya da azaltılabilir. Karışımın kullanılması sünger yardımı ile yapılmalıdır. Karbonat yağ lekelerinin hafifletilmesine olanak sağlar. Silinen bölge 15 dakika boyunca bekletilir ve ardından durulanır.

Bulaşık Deterjanı

Kaliteli olan bulaşık deterjanı mutfak dolaplarında, fırında ve diğer bölgelerde etkilidir. Birkaç damla deterjan sıcak su ile karıştırılır. Sünger yardımı ile lekeli bölge silinir.

Limon

Kabartma tozu ve limon suyu yağ lekelerini gidermek için mükemmel bir birleşim oluşturur. Bu karışım macun haline getirilir ve mutfak dolaplarındaki yağ lekesi üzerine sürülür. Kabartma tozu evinizde bulunmuyorsa limonu direk olarak mutfak dolaplarındaki yağ lekesi üzerine sürün. Bu şekilde dakika boyunca bekletilir ve ardından durulanır.

Sıcak su

Lekeler yeni meydana geldiyse anında müdahale etmek için sıcak su kullanabilirsiniz. Temiz bez yardımı ile anında lekelerinden kurtulabilirsiniz.

Yağlı Mutfak Duvarları ve Dolapları Temizleme

Gerekli Malzemeler

Kâğıt havlu

Temiz havlu

Sıcak su

1 fincan kabartma tozu

Temiz bulaşık bezleri

Sünger

Bulaşık deterjanı

Kova

Kâse

Sıcak su hazırlanmış olan kovanın içine koyulur. Suyun içine bulaşık deterjanı dökülür ve karıştırılır. Sünger bu karışıma batırılır ve dairesel hareket ile ovulur. Mutfak dolaplarındaki yağlar inatçı yağ lekesi durumunda ise sıcak su ile kabartma tozu karıştırılır ve macun haline getirilir. Yumuşak bir bez sürülür, sonrasında inatçı yağ lekesi üzerine uygulanır. Ardından temiz havlu yardımı ile durulanır ve kurulanır.

Laminat Dolaplar Nasıl Temizlenir?

Bulaşık deterjanı ve çamaşır deterjanı ılık suyun içince inceltilir. Yumuşak ve çizik yaratmayacak sünger yardımı ile lekelerin üzeri silinerek temizlenir. Hızlı şekilde çıkan lekeler soğuk su yardımı ile durulanır ve ardından kurulanmalıdır. Laminat dolaplara uygun olan ve marketlerde satılan deterjan kullanımı da yapılabilir. Yalnız bu deterjanlar kullanım talimatlarına en uygun şekilde kullanılmalıdır. Ardından kalıntıları soğuk su ile iyice durulamanız gerekir. yüzey temizleyici ürünler yağ kaldırmada oldukça etkilidir. Ayrıca ahşap dolaplar için de iyi bir çözümdür.

Ahşap Dolaplar Nasıl Temizlenir?

Yemek sonrasına meydana gelen yağ lekeleri için sıcak su ile silme işlemi yapılır. Bu işlem sonrasında diş fırçası ya da yumuşak uçlu bir fırça ile yağların üzeri fırçalanır. Ardından soğuk su ile durulama yapılması gerekir. Hafif düzeyde var olan lekeler içinde sirke, limon ve su karışımı hazırlanır. Sonrasında diş fırçası ya da yumuşak uçlu bir fırça ile yağların üzeri fırçalanır. Sirke ve limon asidik malzemeler olduğu için mutlaka soğuk su ile durulama yapılması gerekir. Tamamen durulandığına emin olmanız şarttır.

Tuz

Mutfaklarda kullanılan ve yemekleri lezzetli hale getiren ürünler arasında tuz yer alır. Tuz günlük yiyeceklerde kullanılan bir baharattır. Bu ürün lekeleri temizlemek adına da kullanılır. Yeni meydana gelen yağ lekesi üzerine beklemeden tuz dökmeniz gerekir. Tuz yağların emilmesine olanak sağlayacaktır. Tuz alkol ile birlikte de kullanılabilir. Alkolün içine ¼ oranında tuz katılır. Tuz ve alkol ile lekeleri alanların hepsi iyice ovulur. Yalnız tuzun alkol içinde çözülmesi şarttır. Aksi takdirde çizilmeye sebep olur.

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