Müteahhitlik şirketleri ve inşaat çalışanları için skorlama sistemi geliyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Müteahhitlik şirketleri, taşeron firmalar ve inşaat sektörü çalışanlarına yönelik skorlama yapılarak inşaatta kalitenin artmasını, kayıt dışılığın önlenmesini sağlayacak bir sistem kurulması için çalışma yürütülüyor. İnternet teknolojileri şirketi Consubcon'un Genel Müdürü Emrah İnanç, çalışmada son aşamaya geldiklerini bildirdi.

İnanç, AA muhabirine, üzerinde çalıştıkları müteahhitlik şirketleri skorlama sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası inşaat firması içinde Türk şirketlerinin 44 firmayla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını belirten İnanç, yurt dışında bilinirliği yüksek sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla müteahhitler ve taşeronlar için "online pazar yeri" sistemini kurarak, 22 ülkede on binlerce Türk inşaat çalışanının istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

İnanç, bu yılın başında teknik altyapısını oluşturmaya başladıkları "Consub-Score" isimli projede de son aşamaya geldiklerini ifade ederek, "İnşaat firmaları ve sektör çalışanlarının puanlanacağı bu projeyle inşaatta kalitenin artmasını, müteahhitlik alanındaki firma yığılmalarının önlenmesini ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Consub-Score'un yerli ve milli bir girişim olduğu kadar global bir proje niteliği taşıdığını vurgulayan İnanç, "Sektörün ilgili kamu ve özel kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, merkezi Türkiye olan ama Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada inşaat sektörüne hizmet verecek skorlama şirketi kurmaya karar verdik." diye konuştu.

İnanç, bu sistemde inşaat sektörü çalışanlarının meslek kodu, mesleki yeterlilik belgeleri, geçmiş işleri ve referanslarına göre sınıflandırılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Böylece işçi alacak firmalar, çalışanın kalitesini ölçebilecek. Duvar ustası olduğunu söyleyen bir inşaat çalışanının gerçekten usta olup olmadığı görülecek. Müteahhitlik firmaları ile taşeron firmalar da mali ve teknik becerilerine göre skorlanarak çok daha kaliteli işler yapılabilmesi sağlanacak. Müteahhitler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısı, yıllık ciro, iş deneyimleri ve iş bitirmelerine göre belirlenmiş nesnel bir algoritmayla 100 ve 1000 puan arasında 3 skalada değerlendirilecek. 700-1000 puanı olan firmalar 1'inci sınıf, 400-700 puanlılar 2'nci sınıf, 100 ve 400 arası puan alanlar da 3'üncü sınıf olarak belirlenecek."

- "Skoruna göre teminat mektubu"

İnanç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müteahhitlik firmalarının sınıflandırılmasına ilişkin yönetmeliğinden de faydalanarak oluşturdukları algoritmayla inşaat müteahhitleri ve taşeronlarının nesnel bir şekilde skorlanmasını sağlayacaklarını dile getirerek şunları ifade etti:

"Kamu kurumları ve özel sektör işverenleri, puanlama sistemine göre firmalarını seçip işlerini yaptırabilecek. Böylece daha kaliteli projeler hayata geçecek, inşaatın zamanında tamamlanması sağlanacak. Ayrıca girişimimizi destekleyen bankalar tarafından ölçeğine ve skoruna göre ek olarak teminat mektubu verilebilecek ve kredi limiti artırılabilecek. Mesleki yeterlilik belgesi olan inşaat çalışanları ve onları istihdam eden taşeron ve müteahhit firmalarla, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili önlemleri alan ve uygulayan firmalar da rakiplerine göre bir adım önde olacaklar."

- "Ülke ekonomisine 1,5 milyar liralık katkı"

Kamu-özel sektör iş birlikleriyle global bir marka ve unicorn şirket olmayı hedeflediklerini belirten İnanç, "Zira Consub-Score girişimimizle her yıl ülke ekonomimize 1,5 milyar liralık katma değer sağlamayı planlıyoruz. Ülkemize döviz girişini artırmak için bu projenin yurt dışında da uygulanması amacıyla teknik altyapı çalışmalarımız devam ediyor. " dedi.

- "Suudi Arabistan'da ofis açıyoruz"

İnanç, yaptıkları görüşmelerle 3 Orta Doğu ülkesinin bu sistemi uygulamak için kendilerine davette bulunduklarını söyledi. İnanç, şunları kaydetti:

"Bu projeyi Suudi Arabistanlı yetkililere anlatma imkanı bulduk. Ülkelerinde böyle bir sistematik skorlama projesiyle daha kaliteli inşaat projelerini hayata geçirebileceklerini ve bizimle iş birliği yapmak istediklerini dile getirdiler. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı, Community Jameel Suudi Arabistan ve MIT Enterprise Forum Suudi Arabistan desteğiyle bu ülkede ofis açmamız için bize kolaylık sağlandı. Orta Doğu'daki ilk ofisimizi ekim ayında Suudi Arabistan'ın girişimcilik temalı yeni kenti King Abdullah Ekonomi Şehri'nde açacağız."