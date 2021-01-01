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Korona Virüs Mutasyonlu virüs nedir?
Korona Virüs

Mutasyonlu virüs nedir?

Mutasyon ne demek? Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası tüm dünya diken üzerinde yaşanan gelişmeleri merak edip araştırıyor. Mutasyonlu virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından mutasyonlu virüsle ilgili aramalar arttı. Peki, Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs özellikleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:18:00 -
Mutasyonlu virüs nedir?

Koronavirüs mutasyonu dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde yer alıyor. İngiltere'de ortaya çıkan ve bulaşıcılığı daha yüksek olduğu belirtilen koronavirüs mutasyonu ile ilgili Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bazı ülkelerde varyant görülmesinin ardından Türkiye'de de koronavirüs mutasyonu taşıyan 15 kişinin yurda giriş yaparken tespit edildiği bildirildi.

Mutasyonlu virüs nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

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