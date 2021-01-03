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Sağlık Mutasyonlu virüs bir ülkeye daha sıçradı
Sağlık

Mutasyonlu virüs bir ülkeye daha sıçradı

Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün Yunanistan'da da tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:20:00 -
Mutasyonlu virüs bir ülkeye daha sıçradı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün Yunanistan'da da tespit edildiği bildirildi.

Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı.

Ülkede salgının başından beri 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.

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