Hangi illerde mutasyonlu koronavirüs görüldü. İngiltere’de bulaştırıcılığı yüzde 70 daha fazla olan bir mutasyonunu tespitinin ardından pek çok ülke Ada ile arasındaki uçuşları durdurdu. Türkiye’de İngiltere ile uçuşları durdurdu, gelen kişilere test yapıldı. Yapılan testlerin ardından ülkeye yeni tip mutasyonu taşıyan kişilerin giriş yaptığı ortaya çıktı. Peki, mutasyonlu virüs hangi şehirlerde var?

Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde var? | Mutasyonlu virüs kaç kişide var?

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Milyonlarca kişi hangi illerde mutasyonlu virüsün görüldüğünü merak ediyor. Gelen iddialara göre Balıkesir Edremit’te bir kişinin ve bir diğer kişinin de Gaziantep’te yaşadığı yönünde. Ancak konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir bilgi vermedi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal söz konusu kişi hakkında “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" ifadelerini kullandı. Ancak Gaziantep’te mutasyonlu koronavirüs vakası olup olmadığı resmi olarak açıklanmadı.