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Gündem Mutasyonlu koronavirüs bir ilde daha görüldü
Gündem

Mutasyonlu koronavirüs bir ilde daha görüldü

Türkiye'de mutasyonlu virüs yayılmaya devam ederken bir ilde daha mutasyonlu virüs tespit edildi. Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 kişi mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:22:00 -
Mutasyonlu koronavirüs bir ilde daha görüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 kişide mutasyonlu virüs tespit edilerek, karantinaya alındı.

Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 4 kişiden 3'ünde mutasyonlu koronavirüs tespit edildi.

Dairede yaşayan 4 kişi karantinaya alınırken, 3 kişinin tedavisine başlandı. Umumi Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 10 günlük hane karantinası kapsamında dairenin kapısına güvenlik şeritleri çekildi.

 

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