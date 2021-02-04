Mutasyonlu koronavirüs belirtisi nedir? mutasyonlu virüs nasıl anlaşılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat korona tablosunu açıkladı. Günlük korona tablosuna göre, 3 Şubat’ta 8 bin 102 yeni vaka, 632 yeni hasta tespit edildi. 117 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte 632 yeni hasta tespit edildi. 117 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 26 bin 354 oldu. 8 bin 314 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı da 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Mutasyonlu koronavirüs vakası kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" açıklamasında bulundu. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade etti.

Mutasyon virüs belirtileri nelerdir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu koronavirüs belirtilerine ilişkin şunları söyledi “Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere’den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere’deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir”