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Sağlık Mutasyon virüs Gaziantep'te iki kişide görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs Gaziantep'te iki kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 01:14:00 -
Mutasyon virüs Gaziantep'te iki kişide görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi.

Mutasyon virüs Gaziantep'te

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep’te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi'nden açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı.

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