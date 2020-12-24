Mutasyon koronavirüsü bitirir mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Koronavirüs mutasyonu tehlikeli mi? | Koronavirüsün bulaştırıcılığı yüzde 70 daha yüksek olan mutasyonu başta İngiltere olmak üzere birkaç ülkede tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi salgının yeniden artışa geçmesinden kaygı duymaya başladı. Peki, koronavirüs salgını ortadan yok olur mu?

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Salgınla birlikte kamuoyunun en çok takip ettiği isimlerden biri olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Ceyhan paylaşımında söz konusu mutasyonu değerlendirdi ve “Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan’ın ifadeleri heyecan oluştururken pek çok hekim böyle bir ihtimalin olduğunu ancak mutasyonların daha da güçlenebileceğini belirtti.

Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonla ilgili araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti. Özlü, “Mutasyonlar tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Virüsün amacı bizi öldürmek değil. Çünkü konakçı ölünce, virüs de ölür. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi. Ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bulgu yok. Bu nedenle de tedirginlik ve endişe var. Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı” dedi.

Yine aynı gazeteye konuşan Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, ülkemizde mutasyonla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti. Multufan, “Beklenti, virüsün mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması yönünde. Ancak mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok. O nedenle ‘Beklenen mutasyon gerçekleşti’ demek ya da tersi bir yorum yapmak için çok erken. Ülkemizde de henüz mutasyona uğrayan virüse rastlanmadı ancak enfekte olanlara bakılarak araştırılıyor” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ise “2003 SARS koronavirüsü, 3-4 ay içinde mutasyona uğrayarak gücünü kaybetmişti. Şimdiki koronavirüsteki olası mutasyonlarda böyle bir beklenti var fakat virüslerdeki mutasyonik değişimler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Önümüzde aylar virüsün bu özelliğinin olup olmadığını kanıtlayacak” ifadelerini kullandı.