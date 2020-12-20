Koronavirüs mutasyonu aşılar son durum | İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsün bulaştırıcılığının yüzde 70 arttığı bilgisi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Birçok ülke İngiltere’ye uçuşlarını durdurdu. Hal böyle olunca vatandaşlar aşı çalışmalarının mutasyondan olumsuz etkilenip etkilenmeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, aşı çalışmaları ne olacak?

Mutasyon koronavirüs aşısını etkiler mi? | Mutasyon yüzünden aşılar etkili olmayacak mı?

Koronavirüsle ilgili pek çok aşı çalışması tamamlandı gerekli izinler alındıktan sonda bazı ülkelerde aşılar yapılmaya başlandı. Ülkemizde ise aralık ayının son haftasında aşılama çalışmalarının başlaması bekleniyor.

İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu açıklandı. Söz konusu mutasyonun Belçika ve Hollanda’da görüldüğü açıklandı. Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve İsrail geçici olarak İngiltere'ye uçuşları durdurdu.

Milyonlarca kişinin aklında ise ‘Mutasyon aşıları olumsuz etkiler mi?’ sorusu yankılanmaya başladı. Bilim insanları şimdilik böyle bir mutasyonun aşıların etkinliğini olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirtti.

Bilim insanları Covid-19'un kaynağı SARS-CoV-2 virüsünün çok sık mutasyon geçirdiğini bu sebeple aşılarla ilgili bir sorun yaşanmayacağını ifade ediyor.