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Musul’da patlama: 1 ölü

Irak’ın Musul şehrinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
Musul’da patlama: 1 ölü

Irak’ın Musul şehrinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı bildirildi.


Musul polis kaynakları, kentin güneyindeki Hamamul-Alil nahiyesinde bir grup çiftçiyi taşıyan aracı hedef alan patlamada 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti. Patlama bölgesinin güvenlik koridoru altına alındığını belirten kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.


Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün meydana gelen patlamalarda 12 kişi yaralanmıştı.


Irak’ta özellikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 2003 yılından bu yana güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Patlama ve saldırıların çoğunu kimse üstlenmezken, Iraklı güvenlik yetkilileri bu gibi saldırıların ardında 2014 - 2017 yılları arasında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu söylüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
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