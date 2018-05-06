Müşteriyi koruyan patron yaptığı işten çok ekmek yer

Son iki yıl içerisinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda şirketler kurarak grup oluşturduklarını söyleyen Hamit Demir, “Bunları yaparken dinamik olan sektörlere odaklandık. Şimdi faaliyetlerimizi Demir Grup çatısı altında sürdürüyoruz” dedi. İnşaatın yanı sıra enerji, sigorta, satış pazarlama ve denetim sektörlerinde de varlıklarını sürdürme kararı aldıklarını dile getiren Hamit Demir, açıklamalarına şöyle devam etti: İnşaatta Demir İnşaat, satış pazarlamada DEMAY, mimarlık hizmetlerinde DG Mimarlık, en çok ihtiyaç olunan enerji alanında DE Enerji ve sigorta alanında DAY Sigorta’yı kurduk.

YATIRIM OLMADAN BÜYÜME OLMAZ

Son birkaç yılımızı yapacağımız büyük yatırımların hazırlıkları ile geçirdik. Yurtiçi ve yurtdışındaki yeni inşaat projelerimizle 2018 ve 2019 yılında da ezber bozmayı sürdürmek istiyoruz. Bu yıl Türkiye ve yurtdışında toplam 2.5 milyar liralık yatırım planımız var. Bunun 500 milyon liralık kısmı enerji odaklı olacak. 2 milyar liralık kısmını ise inşaat projeleri oluşturuyor. Sonuç olarak; önümüzdeki iki yılı Demir Grup için yatırım yılı ilan ettik diyebiliriz. Gayrimenkul ve enerjide atağa kalkıyoruz.

NEDEN ENERJİ YATIRIMI?

Bu soruyu iki yıl önce kendimize sorduğumuzda, geleceğin Türkiye’sinin temel ihtiyacının enerji olduğu düşüncesinden hareketle bu alana yatırım yapmamız gerektiği kanaatine vardık. İlk adımda Konya’nın dördüncü organize sanayi sitesinde 85 dönümlük bir arazi satın aldık. Ortağım olan işadamı Hasan Tarhan Beyefendi ile panel üretimine başladık. Bugün itibariyle 250 megavatlık panel üretimi yapıyoruz. Ayrıca 5 megavatlık saha çalışmamız da devam ediyor. Bu alanın geleceğine olan güvenle yurt dışında da yatırımlarımız oldu. Makedonya Üsküp’te 20 megavatlık üretim için saha aldık. Onu yapıyoruz. Aynı şekilde Ukrayna’da da 19 megavatlık sahamız var. Cumhurbaşkanımızın enerji alanında yatırımlara teşvik edici açıklamaları bizleri bu alana yöneltti. Gelecek sene cephe ve çatı panelleri üretimine başlayacağız. Pil üretimi de bir bu kadar önemli. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önce Temsa’ya akü veren firmanın pil üretimini inceledik. Şimdi de başka bir Çinli firma ile görüşmelerimiz sürüyor. 2020 yılında pil üretim fabrikasını da kurmuş oluruz.

SON GÖZDEMİZ DEMİR COUNTRY

Bugüne kadar binlerce aileyi konut sahibi yapmış bir grubun başkanı olarak bundan sonra yapacağımız her bir projenin bir öncekinden daha iyi olması gerektiği ilkesiyle adım atıyoruz. 1,5 yıl önce Beylikdüzü’nün kalbi Yakuplu bölgesinde konumlanmasına karar verdiğimiz Demir Country projesi de, bizler için bölgeyi daha iyi bir noktaya getirecek özelliklere sahip bir proje. Maliyetli olan bu projeyi planlarken bölge insanının taleplerini de dikkate aldık. Projenin içinde konumlanan ve kendimize ait olan caddeleri bölgeye büyük bir değer katacaktır. Bu dönemde kazançlı yatırım vaadiyle üst düzey yaşam konforunu aynı anda sunan zengin donanımlı bir projeyi inşa etmek büyük bir cesaret işidir. 1160 daire ve 112 ticari üniteden oluşan Demir Country projesinin mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla Beylikdüzü’nün çekim merkezi olacağından eminim.

YÜZDE 50 PRİM GARANTİSİ

Demir Country, Beylikdüzü’nde gerçek İstanbul’u yaşamak ve yatırımcıların yüksek kazancı için en cazip projelerden birisi olacak. 400 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Demir Country projemizin satış sonrası toplam hedeflenen gelir minimum 570 milyon liraya ulaşmasını hedefliyoruz. 3.200 liradan başlayan metrekare fiyatı ve 220 bin liradan başlayan daire fiyatlarıyla herkesin hayalindeki eve kavuşmasını istiyoruz. 100 metrekarelik daireler 320 bin liradan başlıyor, az sayıdaki villa fiyatları ise 780 bin lira ile 1.5 milyon lira arasında değişiyor. Bugün gelip dairesini satın alanlara proje bittiğinde yüzde 50 kazançlı çıkma vaadinde bulunuyoruz. Çünkü bugüne kadar Demir İnşaat imzasıyla yükselen projelerin kısa vadede kazanç oranları yüzde 70’leri aşmıştır. Demir Country’de de bitişte öngördüğümüz satış fiyatı 5 bin 500 lira ile 7 bin lira arasında olacak. Müşterilerimiz metrekaresi 3 bin 500 liraya aldığı konutu 7 bin liraya satabilecek. Yüzde 100 kâr elde edecek noktaya gelecek. Sözün özü, Demir Country, yatırımcıların yüksek kazancı için en cazip projelerden birisi olacak.

UKRAYNA VE ALMANYA’DA DA BÜYÜYORUZ

Sadece yurt içinde değil yurt dışındaki projelerimize de hız verdik. 10 yıl önce girdiğimiz Ukrayna pazarında önemli projelere imza atıyoruz. Ukrayna Vinnitsa’da 168 konut teslimini 2017 yılında yaptık. 500 konut, ticari alanlar ve bir otel inşaatımız var. Hâlâ inşaatı devam etmekte olan 2. Ve 3. Etap konutlarının teslimatını ise 2018 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Ukrayna Kiev merkezde 250 dairelik bir projemiz daha var. Ukrayna bizim yüzümüzü güldürdü. Bu ülkedeki yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Öte yandan Almanya’nın Potsdam şehrinde de biri yurt diğeri plaza olmak üzere arsası bize ait olan iki projeye başlıyoruz.

“Kapıdan giren herkesi ev sahibi yapmak istiyoruz”

Büyüklükleri 57 ile 500 metrekare arasında değişen dairelerimizi toplam 9 blokta konumlandırdık. Her biri 15’er katlı olan bloklardan üçü rezidans konseptli tasarlandı. Diğer altı blokta ise büyük dairelerimiz yer alacak.

SENETLE UZUN VADELİ SATIŞ

Teraslı daireler de konumlandırdık. Kapımızdan giren herkesi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bunun için de müşteri adaylarımıza ‘al kağıdı kalemi, kendi ödemeni kendin belirle’ diyoruz. Bu noktada bankalardan uzak duran müşterilerimize senetli ödeme seçeneğini sunuyoruz. 12 ay ile 60 ay arasında taksitlendirme şansına sahip olacaklar. Biz, bugünlere müşterilerimizi koruyarak geldik. Onların önerilerine kulak verdik, alım güçlerine göre teklifler sunduk. Müşterisini memnun eden patronlar yaptıkları işlerden de çok ekmek yerler. Bugün itibariyle bu projede satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 27’lik oran karşılıklı memnuniyetin bir yansımasıdır. Projemizde toplamda 190 bin metrekarelik satılabilir alanımız var. Projenin yüzde 25’ini ortak kullanım alanları oluşturuyor. Kapalı yüzme havuzlarımız da olacak.

ORTAK ALANLAR ÜCRETSİZ

Mescidinden çocuk oyun alanlarına, kreş alanından yürüyüş parkurlarına kadar zengin bir sosyal donatı planlaması yaptık. Otoparkları ne de havuzları ve ortak kullanım alanlarını müşterilerimize satmıyoruz. Halbuki Avrupa’da veya Ukrayna’da otoparklar bile satılıyor. Ukrayna’da otopark yerini 11 bin dolara satıyoruz. Türkiye’de ise sadece dairelerini brüt alanlarıyla birlikte satın almış oluyor.

DARALMANIN İKİ SEBEBİ VAR

Gayrimenkul sektöründe bir daralmanın yaşandığı doğru bir tespittir ancak sektörün gerçek oyuncularının işi yatırım yapmaktır. Sonradan bu işleri cezbedici bulup sektöre girenler kâr marjlarının düştüğünü görünce bir bir çekilmeye başladı. Öte yandan; bugüne kadar arazi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini gözlemledik. Bu oran yüzde 70’lere kadar çıktı. Bugün bir kıyaslama yapacak olursak Berlin’de inşaattaki arazi maliyetleri yüzde 25 - 30 seviyesinde. Orada 2 bin euroya mal ettiğin bir yeri 5 -7 bin euroya satabiliyorsun. Türkiye’de ise müteahhitler böyle bir dönemde 3 bin 500 ile 4 bin 500 lira aralığında mal ettiğin bir mülkü 5 bin liraya satmakta zorlanıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de karşımızda yüksek faiz sorunu var.

FAİZDEN HERKES ŞİKÂYETÇİ

Vatandaş yüksek faiz karşısında konut sahibi olmaktan kaçınıyor. Yaşanan sıkışıklık arazi değerlerinde kısmen de olsa bir gerileme sürecini beraberinde getirdi. İmar ve tapu harçlarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri de dikkate aldığımızda biz bu senenin ikinci yarısında itibaren gelecek sene de çok güzel şeylerin yaşanacağına inanıyoruz. Seçimin erkene alınmış olmasının da bu sürece büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

SPONSORLUKLARIMIZ DEVAM EDECEK

Demir Grup olarak sponsorluk anlaşmalarına toplumsal görev bilinciyle bakıyoruz. Spora ve sporcuya destek vermek amacıyla 2014 yılında Büyükçekmece Basketbol Takımı’na da sponsor olduk, hâlâ sponsorluğumuz devam ediyor. 2017 yılında ise basketboldan sonra futbola da destek olarak sporun öneminin bir kez daha altını çizmek istedik. Süper Lig’in güçlü takımlarından Sivasspor’a sponsor olduk. Takımımızın bu seneki başarıları bizleri mutlu etti. Gençlerimizin sporla büyümesi en büyük hayalimiz. Bu sponsorluk anlaşmalarına sadece iki kurum arasında ticari bir anlaşmadan öte vurguladığım gibi Demir Grup’un toplumsal görevi olarak bakıyoruz. Çünkü gençlerimiz ülkemizin geleceğidir.