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Yaşam Müşteriye 'kafana sıkarım' diyen taksi şoförünün akıbeti belli oldu!
Yaşam

Müşteriye 'kafana sıkarım' diyen taksi şoförünün akıbeti belli oldu!

İstanbul Üsküdar'da aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diyerek tehdit eden taksi şoförünün, şoför kartı İBB tarafından süresiz iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:10:00 -

İstanbul Üsküdar'da aracına almadığı için kendisini cep telefonuyla çeken yolcuya küfredip ardından "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksicinin akıbeti belli oldu. İBB, taksicinin şoför kartını süresiz olarak iptal etti.

Altunizade'de dün sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık'ı "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

İBB tarafından şoför kartı süresiz iptal edildi

Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K. olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K.'ya, 'Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediye kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi uyarınca 1339 lira idari para cezası uygulandı.

34 TBP 61 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İBB tarafından Sinan K.'nın şoför kartı süresiz olarak iptal edildi.

 

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