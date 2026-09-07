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Gündem İyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor: Cengiz Kurtoğlu’na Beşiktaş sürprizi
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İyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor: Cengiz Kurtoğlu’na Beşiktaş sürprizi

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İyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor: Cengiz Kurtoğlu’na Beşiktaş sürprizi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir festivalde sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sahneye davet ettiği minik hayranlarından birinin mikrofonu eline alıp "Beşiktaşlılar burada mı?" şeklinde yaptığı tezahürat karşısında şaşkınlık yaşadı. Fanatik Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına, "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında minik hayranlarını sahneye davet eden Kurtoğlu, çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi.
Şarkı sırasında çocuklardan biri mikrofonu isteyerek seyircilere dönüp "Beşiktaşlılar burada mı?" diye seslendi. Küçük hayranının kartal sembolü yapması üzerine Kurtoğlu kısa süreli şaşkınlık yaşarken, alandan büyük alkış yükseldi.
Fanatik Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına, "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
Konser, sanatçının seslendirdiği şarkılarla devam etti.

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