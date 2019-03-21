Mustafakemalpaşa Ovası’na proje bereketi geliyor

Cumhur İttifakı’nın Ak Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, seçime kısa bir süre kala, sokak sokak gezipprojelerini açıkladı. Kendisini izleyen coşkulu kalabalığa seslenen Mehmet Kanar “Vizyon projelerle Mustafakemalpaşa şaha kalkacak. Verimli ovamıza bereket gibi proje ve hizmet yağacak.” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa; tarihinin en coşkulu proje lansmanlarından birine sahne oldu. Cumhur ittifakının Ak Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar, ilçe halkı ve kamuoyuylaprojelerini paylaştı. Büyük bir kalabalığa seslenen Kanar’ın projeleri; istihdam hamlesi, trafik düzenlemesi ve ücretsiz otoparklar, yeni yaşam alanları, çocuk ve gençlere eğitim desteği, sosyal belediyecilik ve spor yatırımları gibibaşlıklardan oluştu.

Mehmet Kanar, yaptığı konuşmada ilçeye odak noktaları belli olan dönüşüm hamleleri sözü vererek, yeni yaşam alanları yapacağını açıkladı.Ulaşımda yeni nefes aldıracak düzenlemelere imza atacağını kaydeden Cumhur ittifakının Ak Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar,özellikle termalturizm tesisi ve tarımda devrim gibi yatırımları açıklarken büyük alkış aldı.

"Kırsal kalkınmanın sağlanacağı ve çiftçiye destek olacak yeni adımlarla beraber, Mustafakemalpaşa adeta kabuk değiştirecek" diyen Kanar sözlerini şöyle sürdürdü: "Projelerimizin tamamı detaylı çalışmanın ürünü. Sabahlara kadar çalıştık, ilçemin her sokağını, her insanını gezip, ihtiyaçları belirledim. AK Parti sayesindebelediyecilik hizmetlerinden tam anlamıyla hak ettiğini alabilen ilçemiz için artık şaha kalkma vaktidir. Bunu da beraber hayata geçireceğiz.Tarım ve turizm projeleri için ayrıca heyecanlıyım.”

35 proje açıklayan Kanar, büyük alkış aldı.

Öğle saatine rağmen kalabalığın sığmadığı salonda Başbakan Eski Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Mustafa Vahapoğlu, Ak Parti ve MHP il ve ilçe başkanları da yer aldı.