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Yaşam Mustafa Yazgan Rahmeti Rahman'a Kavuştu!
Yaşam

Mustafa Yazgan Rahmeti Rahman'a Kavuştu!

Şair, yazar, düşünce adamı Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:23:00 -
Mustafa Yazgan Rahmeti Rahman'a Kavuştu!

Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın eski dava arkadaşı şair ve yazar Mustafa Yazgan, hayatını kaybetti.

Mustafa Yazgan'ın cenazesi, bugün Kocaeli Karamürsel Mürselpaşa Camiinden ebediyete uğurlanacak.

Mustafa Yazgan kimdir?

Şair ve yazar. 16 Kasım 1940, Gaziantep doğumlu. Asıl adı Mustafa Güner olup, Halfetîli (Şanlıurfa) bir ailedendir. Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) oldu. Doktora çalışmasını aynı fakültede (1964) yaptı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-66), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-67), Millî Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-68), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-69), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-71) yaptı. Bu arada bir süre yayıncılık (1971-76), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür Bakanlığında müşavirlik (1977-80) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa döndü. 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Ceza evinde dokuz bucuk ay hapis yattı.1982 yılında Ankara’dan ayrılarak Karamürsel (Kocaeli)’e yerleşti. MSP’nin son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçildi. Sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

İlk şiirini on yaşındayken Kore Savaşı hakkında yazarak Gaziantep’te çıkan Demokrat Ülkü gazetesinde yayımladı. Sonraki yıllarda yazıları Yeni Ülkü (Gaziantep, 1957), Düşünen Adam (İstanbul, 1961), Adalet (Ankara, 1964) ile çeşitli yerel gazeteler (1965-66), 1967 yılında Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Yeni İstanbul’da, 1968 yılında Bugün; 1976 yılında Yeni Devir, Sebil ve Vesika’da, 1977 yılında MTTB’nin yayın organı Tebliğ’de, 1988-92 yıllarında İslâm, Kadın ve Aile dergilerinde, 1992 yılından itibaren Zaman gazetesinde yayımlandı. 1981 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin Çocuk Edebiyatı Ödülünü aldı. Sonraki yıllarda edebî faaliyetlerinden dolayı çok sayıda gazete, vakıf ve belediye tarafından kendisine ödül ve plaketler verildi.

ESERLERİ:

DENEME-İNCELEME-KONFERANS-TEBLİĞ: Mücadelemizin Diyalektiği İçinde Türkiye ve Dertlerimiz (1966), İlim ve Ahlâk (1968), İslâm ve Kâinat (1969), Çağımızın Ana Meseleleri (1972), Ahenk / Yazılar (1974), Tuğra I (1975), Tuğra 2 (1976), Fetihname (konferans, 1976), Kurtuluş Hasreti İslâm Gençliğine Tebliğ (1976), Semavi Dinlerde Ahlâk (1976), Allah... Ölümsüz Gerçek (1977), Mukaddes Dâvâ (1978), Buhran 78 (1978), Hicrî 1400 Hitabesi (1979), Gökdevlet’ten Bugüne (1980), Hicri 1408 Hitabesi (1987), Mehmet Akif Ersoy (konferans, 1988), Ümit, Sevgi ve Zafer (1991), Elveda Karanlık (1991).

ÜTOPYA: Monark (1970).

ROMAN: Sessiz Çığlık (1972).

PİYES: Sertavul Geçidi (1975), Zincirler Kırılırken (1985).

ANI: Ömrümün Devr-i Saadeti (1977), Hacc Seyahati Notları (1978).

ŞİİR: Şiirler (1986).

ÇOCUK KİTABI: Ahlâkî Çocuk Hikâyeleri 1-2 (1969-71), Müslüman Türk Çocuğunun Ahlâk Kitabı (1973), Buharalı Cengâver Zaferhan (resimli roman, 1983), Malazgirt (resimli roman, 1984).

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