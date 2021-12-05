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Yaşam Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?
Yaşam

Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?

Düşünce adamı Mustafa Yazgan 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Mustafa Yazgan’ın cenaze törenine katılmak isteyenler ise ‘Mustafa Yazgan’ın cenazesi nerede toprağa verilecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:12:00 -
Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?

Şair, yazar ve ressam Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın eski dava arkadaşı şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Başkanlığımız özel kalem müdürlüğü ve batı dilleri çevirmenliği görevlerinde bulunmuş muhterem dava insanı Mustafa Yazgan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” paylaşımında bulundu.

Karamürsel’de ikamet eden Yazgan’ın cenazesi, bugün öğle namazını takiben Karamürsel Mürsel Paşa Camiinden kaldırılıp toprağa verildi.

Mustafa Yazgan kimdir?
Mustafa Yazgan kimdir?

Biyografi

Mustafa Yazgan kimdir?

 

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