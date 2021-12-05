  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Mustafa Yazgan hastalığı neydi?
Yaşam

Mustafa Yazgan hastalığı neydi?

Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın eski dava arkadaşı şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Mustafa Yazgan’ın neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:17:00 -
Mustafa Yazgan hastalığı neydi?

Mustafa Yazgan hastalığı neydi? | Şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Yazgan’ın vefat sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Mustafa Yazgan kimdir?

Gaziantep'te 16 Kasım 1940'da dünyaya gelen Yazgan, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yaptı.

Yazgan, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulundu.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Ceza evinde 9 buçuk ay hapis yattı.

Yazgan, 1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşti. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerinden olan Yazgan, İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.

 

Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?
Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?

Yaşam

Mustafa Yazgan nerede ne zaman toprağa verilecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MüSiAD’dan flaş asgari ücret açıklaması 'Yükümüz 840 lirada kalsın, asgari ücret…’
Ekonomi

MüSiAD’dan flaş asgari ücret açıklaması 'Yükümüz 840 lirada kalsın, asgari ücret…’

Asgari ücret pazarlıklarında önümüzdeki hafta kritik sürece girilirken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmal..
Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı! Türkiye'de bulunuyor
Gündem

Ruslardan sonra Katarlıların dikkatini çekmeye başladı! Türkiye'de bulunuyor

Nevşehir'de bulunan ve Frigya medeniyetinin izlerini taşıyan Frig Vadisi, Ruslardan sonra bu kez Katarlıların dikkatini çekmeyi başardı...
Türkiye düşmanları boş durmuyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırdılar!
Siyaset

Türkiye düşmanları boş durmuyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırdılar!

Yurt dışı merkezli Türkiye düşmanı kuruluşlardan, muhalif basın-yayın organları ve STK’lara para yağıyor. ABD, İngiltere, Belçika, Kanada ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay