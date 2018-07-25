Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine tam destek

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu ile İÇDAŞ, Erdemir Demir Çelik AŞ, İskenderun Demir Çelik AŞ, HABAŞ ve Kaptan Demir Çelik End. ve Ticaret AŞ'nin de aralarında olduğu firmaların yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çelik sektörünün öncelikli sorunlarının ele alındığı ziyarette, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin son dönemde aldığı korumacı tedbirler gündeme geldi.

"Bu savaşta sizi yalnız bırakmayacağız"

Bakan Varank, dünya genelinde yaşanan ticaret savaşlarına dikkati çekerek, "Çelik satışına yönelik ek vergilerin getirildiği bir dönemde sektör temsilcilerini yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıda ayrıca, cari açık üzerinde olumlu katkısı olan çelik sektörünün yeni dönem stratejisi masaya yatırılırken, bu konuda Bakanlığın sağlayacağı katkılar istişare edildi.

Varank, görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Türk çelik sanayisinin geçen yılı 37,5 milyon ton ham çelik üretimi ve 13,4 milyar dolar ihracatla kapattığını bildirdi.

Çelik sektöründe dünyaya örnek olarak gösterilebilecek baca tozundan Çinko üretmek de dahil, atıklarını girdi ve ürün olarak kullanabilen tamamen çevre dostu ve verimli üretim tesislerimizin sayılarını artıracağız. pic.twitter.com/5CjjlXT1sJ — Mustafa Varank (@varank) 24 Temmuz 2018

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ülkemizi dünyanın ilk 5 ihracatçısından biri yapmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çelik sektöründe dünyaya örnek olarak gösterilebilecek baca tozundan çinko üretmek de dahil, atıklarını girdi ve ürün olarak kullanabilen tamamen çevre dostu ve verimli üretim tesislerimizin sayılarını artıracağız."