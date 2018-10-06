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Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması! Kimseyi hırsızlıkla...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katılmış olduğu bir televizyon programında hafriyat gelirleri konusunda sarf ettiği cümlelerden dolayı kendisine tepki gösteren bir önceki belediye başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması! Kimseyi hırsızlıkla...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, bir programda yaptığı açıklamalarının Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı bir algı oluşturma çabasına yöneldiğini söyledi.

Mustafa Tuna, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda kimseyi hırsızlıkla suçlamadığını belirtirken, Gökçek ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

 Verdiğim cevap spontane gelişti. Melih Gökçek'i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim. Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek'e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış- azalış gösterebilir.

Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey'in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir. Bizim için önemli olan bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Lütfen satır aralarından kimse cımbızla bir şeyler çıkarıp ‘niyet okuyuculuğu' rolüne bürünmesin.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  2. Mustafa Tuna
  3. Melih Gökçek
  4. Açıklama
  5. canlı yayında cevap verdi
  6. Ankara
  7. Hırsızlık
  8. Hafriyat gelirleri

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