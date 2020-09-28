Mustafa Tezcan: Eğitim şart!

Eğitimci Mustafa Tezcan, Türkiye'deki eğitim anlaşışına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.

Türkiye'deki eğitim anlaşışına değinen Özcan, ülkemizdeki insanların ekonomik güçleri arttıkça çocuklarına ayırdığı vakit ve nakitin azaldığına değinen Özcan, zamanla miktarın arttığını ancak bir ters orantı gözlediğini belirterek, ev ve işyeri için ayrılan paranın çocukların eğitimi için ayrılandan kat kat fazla olduğunu ifade etti.

Özcan, ağzını açanın eğitimden bahsettiğini ancak durumun çok farklı olduğunu ifade etti. Ev ve işyerinin sigortası olduğuna değinen Özcan, çocukların eğitimi ve geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Özcan, işe ayırılan zamanın çok küçük bir kısmının çocuklara ayrıldığını belirterek, ortalama bir araba fiyatının bir lise ve üniversite eğitimi için yeterli olduğunu belirtti. Hemen hemen her evde araba olduğunu, ancak okuyan çocuk bulunmadığını belirten Özcan, giyim mağazaları ve lokontalarda harcanan paranın çok fazla olduğunu belirterek, kütüphane ve kitaba ayrılan paranın az olduğunu vurguladı.

Özcan, Akıllı telefonlarda geçirilen zamanın eğitim için ayrılan zamandan fazla olduğunu belirtti.