Mustafa Söylemez kimdir? Söylemez Kardeşler Çetesi Mustafa Söylemez gözaltında mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki Halil Falyalı cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

Cinayete ilişkin Kuzey Kıbrıs'ta 1 kişi gözaltına alınmıştı. Kıbrıs’ta Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor.

Söylemez Kardeşler Çetesi Mustafa Söylemez gözaltında mı?

Birgün yazarı Timur Soykan, gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğunun iddia edildiğini belirtti. Soykan, "Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti" ifadelerini kullandı.

Soykan, şunları söyledi: "Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs’tan Türkiye’ye geçtiği de öne sürülüyor."

Söylemez Kardeşler çetesi kimdir?

Söylemez Kardeşler, Muş’un ileri gelen ailelerinden. En büyük özellikleri aile içinde asker, polis ve avukat olması. Söylemezler, kamuoyunda “Üniformalı Çete” olarak tanındı. Mehmet Emir Söylemez kimdir? Mehmet Emir Söylemez, ailenin en büyüğü. Mehmet Sena Söylemez kimdir? Mehmet Sena Söylemez, çetenin lideri konumunda. GATA mezunu. Tabip üsteğmenken re’sen emekliye sevk edildi. Birçok kez PKK terör örgütü ile ismi geçtiği için yargılandı. Mehmet Faysal Söylemez kimdir? Mehmet Faysal Söylemez ise malulen emekli hava astsubayı. Mustafa Söylemez kimdir? Mustafa Söylemez, komiser rütbesindeyken müstafi sayılarak meslekten çıkarıldı. Mehmet Zait Söylemez kimdir? Mehmet Zait Söylemez, Muş’ta avukatlık yaptı. Mehmet Sıddık Bakır kimdir? Mehmet Sıddık Bakır, komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edildi.