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Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

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Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

Uşak'ta öğleden sonra çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale gelirken, evi kundakladığı ortaya çıkan ev sahibinin kızı kayıplara karıştı. Polis genç kadını arıyor!

#1
Foto - Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

Yangın, Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Z.S.'ye (57) ait tek katlı evde ev sahibi pazar alışverişine gittiği sırada yangın çıktı.

#2
Foto - Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı

Yangını Z.S.'nin kızı G.O.'nun (26) çıkardığı iddia edildi. Z.S.'nin kızından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan G.O.'nun yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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