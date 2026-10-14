ABD'de uçak ormana düştü! Biri çocuk 6 kişiden kurtulan olmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Wisconsin eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen küçük uçak kazası faciayla sonuçlandı. Dellona kasabası yakınlarında ormanlık alana düşen uçakta bulunan biri çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, kazanın nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde ‘Piper PA-46’ tipi uçağın ormana düştüğünü bildirdi.
Çağrı merkezine dün yerel saatle 21.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğüne dair ihbarlar geldiği kaydedilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, uçağın düşmeden önce bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.