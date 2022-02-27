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Siyaset Mustafa Şentop'tan Necmettin Erbakan mesajı
Siyaset

Mustafa Şentop'tan Necmettin Erbakan mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında andı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:13:00 -
Mustafa Şentop'tan Necmettin Erbakan mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Merhum Erbakan, zorlu mücadelelerle geçen siyasi hayatında, siyaseti her şart altında sivil bir zeminde sürdürme kararlılığından asla vazgeçmeyerek, 'Milli Görüş' fikrinin anlamını yalnızca sözlerle değil eylemleriyle de hayata geçirdi" ifadelerine yer verdi.

Şentop, millete olan inancı ve güveni doğrultusunda geliştirdiği "Yeniden Büyük Türkiye" idealinin banisi olan merhum Erbakan'ın, cesareti, feraseti ve ilkeli duruşuyla daima örnek bir lider olarak hatırlanacağını belirtti.

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