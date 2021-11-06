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Siyaset Mustafa Şentop'tan İYİ Partili Türkkan'a çağrı
Siyaset

Mustafa Şentop'tan İYİ Partili Türkkan'a çağrı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a özür dileme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:23:00 -
Mustafa Şentop'tan İYİ Partili Türkkan'a çağrı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

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