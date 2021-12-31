Mustafa Şen canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

CNNTürk'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü programında konuşan Mustafa Şen, piyasadaki dalgalanmalar durduktan sonra konu ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek elde edilen ilk verinin Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranının yüzde 56.1 olduğunu söyledi.

Şen, bu anket kararın açıklandığı günün ertesi gün yapılsaydı oranın 10 puan daha yukarda çıkacağını ancak bunun aldatıcı olacağını dile getirerek "Ben kendimi kandıramam, kimseyi de kandıramam. Bilimsel olarak olayın soğuması gerekir, biz de o soğumadan sonra gerekli çalışmayı yaptık" dedi.

Şen, Hazine ve Maliye Bakanı ile yaptıkları toplantıya da değinerek vatandaşın dövize veya faize tapmadığını sadece kendisini korumak için çare arayışında olduğunu bunun sağlanması halinde vatandaşın oraya kanalize olacağını söylediğini anlattı. Şen daha sonra bakanlıkça yapılan çalışmaları sıraladı.

Mustafa Şen ankette alınan sonuçları ise şöyle sıraladı:

Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranı yüzde 56.1

Cumhurbaşkanı'nın ekonomi ile ilgili yürütmüş olduğu mücadelede samimi olduğunu düşünenlerin oranı Evet yüzde 56.4 Hayır yüzde 43.6