Mustafa Şatıroğlu: Ermenistan sınırlarına dayanmak elzem

Mustafa Şatıroğlu, kaleme aldığı yazısında, Azerbaycan-Ermeni muharebesi için önemli bazı tavsiyelerde bulundu.

İşte o yazı:

1.) Ermeniler var güçleriyle sivil hedeflere saldırıyor. Tıpkı PKK/PYD teröristlerinin yaptığı gibi... Tıpkı İsrail’in tıpkı katil Esed'in yaptığı gibi... Bunun anlamı açıkça bir terör devletinin yapacağı insanlık dışı eylemlerdir. BM sözleşmesi 51/52 maddelerince Ermenistan’a karşı her türlü karşı taarruz hakkına sahip olan Azerbaycan adım adım işgal edilmiş vatan topraklarını kurtardıktan sonra sıra buna da gelecektir.

2.) 30 yıllık işgal dönemi boyunca Azerbaycan Türk topraklarında yapılan zulüm ve işkencenin her boyutu ile envanteri arşiv bilgileri ve belgeleri ile ortaya çıkarılarak dünya kamuoyuna gösterilmeli BM’ye gerekli şikâyetler yapılmalı ve Ermenilerden tazmin edilmesi için gerekli hazırlıklar acilen yapılmalıdır.

3.) İşgal dönemi boyunca Karabağ bölgesi ve diğer yörelerde yapılan her türlü talanla birlikte madenlerden ve doğal kaynaklardan elde edilen kıymetlerin hesabı yapılarak gecikme bedeli ile birlikte tazmin edilmesi de icab eder. Ermenistan’ın bunu ödeme gücü elbette yoktur. Buna karşılık Nahcivanla/Ana kara Azerbaycan arasındaki İran’a kadar uzanan Ermeni bölge tamamiyle Azerbaycan’a tazminat karşılığı ödenmesi için şimdiden dünya kamuoyunu hazırlamak ve bu talepte çok ciddi ve ısrarlı olarak bulunmak gerekir.

"Ermenistan sınırlarına dayanmak elzemdir"

4.) Azerbaycan kesinlikle hiçbir ateşkes talebine evet diyemez. Bugünkü haliyle yakaladığı motivasyon halkla beraber korunmalı ve geri bir adım atmadan Ermenistan sınırlarına dayanmak elzemdir.

5.) İşgal bölgelerinden çıkmaya ve ve canını korumak pahasına kaçmaya mecbur kalan eli silah tutan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz top yekün cephe hattına bisikletle ve at sırtında bile olsa bulabildiği her ulaşım vasıtasıyla cepheye koşarak topraklarını geri alma yolunda ayağa kalkmalı ve Azerbaycan ordusuna paralel olarak cephe ilerisine gitmelidir. Bu vatana sahip çıkma yürüyüşü topraklarını kurtarmak için yola çıkan bir milletin şanlı yürüyüşü olarak dünya kamuoyunun büyük desteğini alacağı şüphesizdir.

Allah yar ve yardımcımız olsun.