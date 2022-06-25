  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi
Gündem

Mustafa Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 20:06:00 -
Mustafa Sarıgül'e Atina'da saldırı girişimi

Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun önünde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Silahlardan umut bekleme, barışa yönel." mesajı verdiğine dikkati çekti.

Basın toplantısı sonrası kendisine sözlü saldırılar olduğunu dile getiren Sarıgül, daha sonra da bir grup tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.

'Durumumuz iyi'

Sarıgül, kendisinin ve Parti Genel Sekreteri Teoman Mutlu'nun iyi durumda olduğunun altını çizerek, bugün Atina'dan ayrılacaklarını ve 23.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacaklarını kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Mutlu da AA muhabirine, Sintagma Meydanı'nda konakladıkları otelin yakınında, Parti Genel Başkanı Sarıgül'e kimliği belirsiz kişilerce saldırı girişiminde bulunulduğunu anlattı.

Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını kaydeden Mutlu, o sırada söz konusu grubun kendisini tartakladığını aktardı.

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapmıştı.

Miçotakis'in Türkiye ile yaşanan ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını belirten Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

baris mesajina tahammulsuz SAPKIN FASIST MEGALI IDEA AHMAGI YUNANIN EGITIM KITAPLARI DUSMAN/PARANOYAK/EMPERYALIST HAYALPEREST RESMI IDEOLOJISININ NE OLDUGU TURKIYEDE MUFREDATA GIRMELI!!!!

cocuklarimiz baris elini uzattigi yunanin dusmanca egitildiginden normal olmadigini ogrenmeli...  

CİHAN

TEBRİK EDİYORUM MUSTAFA SARI GÜLE
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23