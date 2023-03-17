Mustafa Sarıgül'den TOGG çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'deki bir tesiste düzenlediği toplantıda, parti olarak seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

TDP olarak devleti yönetmeye hazır olduklarını ifade eden Sarıgül, partinin ilkeleri doğrultusunda ittifak görüşmelerine açık olduklarını söyledi.

Kendinden emin bir siyasi parti olduklarını dile getiren Sarıgül, "Bizimle görüşmek isteyen, görüşlerimiz farklı olsa da bütün siyasi partilerle görüşürüz. Bütün siyasi partilere kapılarımız açıktır. Partimizin ilkelerini, prensiplerini, görüş ve düşüncelerini bizimle görüşmek isteyen ittifaklara en iyi şekilde anlatırız. Herhangi bir konu olursa TDP Parti Meclisi ve MYK'sı bu konuda kararlarını en iyi şekilde alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, halkın beklentilerini bildiklerini, parti olarak sorunların çözümünden yana tavır aldıklarını belirtti.

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Türkiye'nin otomobili Togg'un ülke için gurur vesilesi olduğunu ifade eden ve kullanılması için çağrıda bulunan Sarıgül, "Togg'un sanayi hakkı, üretimi Türkiye'dir. Yatırımcıları Türk'tür. Alman, Fransız, İtalyan arabalarına 'güle güle', 'hoş geldin Togg'. Yerli malı, yurdun malı, herkes Togg'u kullanmalı" diye konuştu.

Duhok'ta düşen helikopter

Sarıgül, Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğuna ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"İstihbarat güçlerinin buna çok detaylı bir şekilde bakması lazım ama ben, o helikopterin nereden geldiğini biliyorum. O helikopterin nasıl geldiğini tahmin edebiliyorum. Hiçbir siyasi parti genel başkanının, muhalefet partisinin söylemeye dahi cesaret edemediği bir konuyu Edirne'den bütün ulusum ile paylaşmak istiyorum. Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır. Dünyanın neresinde bir savaş varsa o savaşın arkasında en büyük terör örgütü Amerika'dır. O nedenle de sınırlarımızda bu olayları çıkaran, bize karşı silah doğrultan, o helikopterleri de veren Amerika'dır."