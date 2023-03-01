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Gündem Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması
Gündem

Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:46:00 -
Mustafa Sarıgül'den seçim, EYT ve Kızılay açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT Yasa Teklifini değerlendirdi ve seçimlerin zamanında yapılması kararını doğru bulduklarını bildirdi.

Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak ve toplantıya katılmak üzere Ordu’ya geldi. Partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda basın mensupları ve partililer ile bir araya gelen Sarıgül, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

EYT açıklaması: Sayın Bakana çok teşekkür ederim

Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT Yasa Teklifini değerlendirdi, Sarıgül, “Ben bu konuda çok mücadele verdim. 102 tane toplantı yaptım. EYT’lilerin büyük bir bölümü dün mutlu sona ulaştı, Sayın Bakana çok teşekkür ederim. Geç kalan bir olaydır. O emekliler perişan oldular, çok mağdur oldular. Devletimize işe girerken imza attılar dediler ki; ‘ben erkeğim 25 senede emekli olacağım’, ‘ben kadınım 20 senede emekli olacağım’. Bir yasa çıktı ‘hayır’ olamazsın. Yasalar unutmayın çıktığı günden itibaren geçerlidir, yasalar geriye dönük olarak çalışılamaz. 22 sene çok beklettiler. O noktada biraz daha eksikler kaldı ama şu anda bir teşekkür dönemi. İnsanların biliyorsunuz Türkiye’de teşekkür kültürü son derece azdır, eleştiri kültürleri daha da fazladır. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür eden, eksiklere de çözüm önerisi sunan bir parti. Ben EYT konusunda parlamentoya, iktidara teşekkür ediyorum” dedi.

“Siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum”

“Statlar önemlidir, ben de karşınızda Galatasaraylı olarak bulunuyorum ama maça gittiğimiz zaman o maçlarda sen AK Partili misin, Cumhuriyet Halk Partili misin, Türkiye Değişim Partili misin? diye sormuyoruz” diyen Sarıgül, “Gol olduğu zaman hepimiz birbirimize sarılıyoruz. O nedenle siyasetin statlara girmesini doğru bulmuyorum. Aynı şekilde yasak mantığını da doğru bulmuyorum. Yasaklarla bir yere varamayız. Bu yasaklar gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Sporseverlerin sağduyusuyla, futbol aşkıyla kendiliğinden çözülecek bir meseleyi yasaklarla büyütmenin çok fazla bir anlamı yok" dedi.

“Seçimlerin zamanında yapılması son derece doğru bir karar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti grubunda yaptığı konuşmada seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını işaret etmesi hakkında konuşan Sarıgül, “Seçimler demokrasi bayramıdır, seçimler yurttaşlarımızın iradelerinin en üst düzeyde gösterildiği yerdir. Seçimlerden önce her siyasi parti kendi görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile buluşturması normaldir. Seçimlerin ertelenmemesi, 14 Mayıs’ta yapılması kararı son derece doğru, yerinde bir karar olarak buluyorum. Ama o bölgedeki 14 milyon yurttaş var. Yaklaşık olarak 5 milyon seçmen var. O seçmenlerin durumunun da mutlaka Yüksek Seçim Kurumu tarafından gözden geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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“Kızılay ve AFAD devletimizin en önemli kurumlarıdır, enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam"

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunduklarını anımsatan Sarıgül, “Depremde ulusal birliği, milletin sağ duyusunu, milletin toprağına ve bayrağına nasıl bağımlı olduğunu gördüm. Bu depremde milletimizin vicdan ve enerjisini, şefkat duygusunu gördüm. Allah’ım inşallah bu milletten bizi geri bırakmasın. Türkiye Değişim Partisi olarak ‘önce devletimiz, sonra partimiz’ diyen bir yapıya sahibiz. Allah’ım devletimize zeval vermesin. Yardımlaşma, dayanışma ve dayanışmayı bu depremde gördüm. Kızılay’ımızda, AFAD’mızda yöneticiler yanlış şeyler yapabilir ama Kızılay ve AFAD devletimizin en önemli kurumudur. Bu kurumların yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmayız. Sivil toplum kuruluşları diğer kuruluşlar var. Canla, başla çalışıyorlar. Deprem esnasında o, bu ayrımı yapmadan, sivil toplum kuruluşlar ile devletimizin kuruluşlarının el ele, omuz omuza, yan yana çok çok arzu ederim. Enkaz üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmam. Önce yaralarımızı saralım, sonra da tedbirler neyse onu söyleyelim” ifadelerine yer verdi.

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