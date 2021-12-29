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Gündem Mustafa Sarıgül'den KPSS çıkışı: İktidara gelirsem...
Gündem

Mustafa Sarıgül'den KPSS çıkışı: İktidara gelirsem...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kaldıracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 16:47:00 -
Mustafa Sarıgül'den KPSS çıkışı: İktidara gelirsem...

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde KPSS sonrası mülakatı kaldıracaklarını ve emeklilikte yaşa takılanlara haklarını vereceklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nın açılışı için kentte geldi. Açılış kurdelesini kesen Sarıgül, sonrasında ise bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarıgül, partilerinin kısa süre için seçime girme yetkisi aldıklarını ve bir çok ilde teşkilatlandıklarını belirterek, “Pandemi süresi içinde bir yılda Türkiye Değişim Partisi olarak 240 bin kilometre yol yaptık. Pandemide herhalde ben Türkiye’yi 2-3-4 defa dolaştım. Pandemi koşullarına rağmen 1 yıla yakın sürede 70’in üzerinde ilde teşkilatlandık. 26 eylülde kurultayımızı yaptık ve Allah’ıma hamd ediyorum, ediyorum ki, karşınızda çok kısa süre içinde seçime girme yetkisini alan siyasi bir partiyiz” diye konuştu.

Parti bayrağının Türkiye’nin dört bir yanında dalgalandığını ifade eden Sarıgül, “Bu bayrak benim bayrağım değil. Bu bayrak milyonlarca dava arkadaşımızın alın teri, emeğiyle, çalışmalarıyla çalmadığı kapı, sıkmadığı el kalmadı anlayışıyla yapılan çalışmalar ürünüdür. Türkiye’de cidden en dinamik, en heyecanlı, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarına iyi hazırlanan 2-3 partiden birisi varsa o da inşallah Türkiye Değişim Partisidir” dedi.

Türkiye Değişim Partisi iktidarında esnaf bakanlığının kurulmasını şart olarak gördüklerini ifade eden Sarıgül, çiftçilerin de borç içinde yaşadığını dile getirerek, “Traktörlerine mazot bulamıyorlar. Gübre pahalı olduğu için gübre alıp topraklarını besleyemiyorlar, ilaç alamıyorlar. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ciddi ekmek sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde KPSS sonrası mülakatı kaldıracaklarını ve emeklilikte yaşa takılanlara haklarını vereceklerini sözlerine ekledi.

Sarıgül, sonrasında partililerle beraber esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Sarıgül, Esnaf Odaları Birliği’ne de ziyarette bulundu. Mustafa Sarıgül, Pazar yerine de uğradı. Kendisine ceviz ikram eden esnafın tezgahına para bıraktı.

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