Mustafa Sarıgül Yunanistan'da Türk bayrağı açtı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı.
"Bak biz burdayız” diyerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı:
"Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek"