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Gündem Mustafa Sarıgül Yunanistan'da Türk bayrağı açtı
Gündem

Mustafa Sarıgül Yunanistan'da Türk bayrağı açtı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 14:17:00 - 2022-06-25 14:29:19

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. 

"Bak biz burdayız” diyerek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Amerika’dan medet umma, Türkiye’den dostluk ara. Miçotakis silahlardan elini çek"

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Yorumlar

Rabia Zafer

MİÇO, ÇOKTAN YULARI KAPTIRMIŞ ABD 'YE.

Mehmet Soylu

helal sana Sarıgül, cinsel haz partisinden tek adam çıktı, oda SENSİN. beyaz sarayda da şovunu görmek istiyoruz
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