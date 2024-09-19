Mustafa Sarıgül o takımın başına geçti! İşte yeni teknik direktör....

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer SK, geçtiğimiz Temmuz ayında göreve getirilen Kemal Kılıç ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdı.

Mustafa Sarıgül açıklandı

İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü ise resmen belli oldu. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül'ün getirildiği açıklandı.

Sarıyer SK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Sarıgül ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır.

Tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

Arnavutköy Belediyespor'da görev yaptı

52 yaşındaki teknik adam Mustafa Sarıgül, son olarak Arnavutköy Belediyespor'da görev yaptı.

Sarıgül ve öğrencileri 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.