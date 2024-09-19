  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Lübnan'daki siber saldırı sonrası akıllara geldi: Türkiye'yi kim koruyor? Anlık 17 milyon...

Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması: Bizim için yok hükmünde!

Emekli maaşında yüzde 86 zam ayrıntısı! Az vakit kaldı, başvurmayan kafasını duvarlara vuracak

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!

Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin ...'

İşte 2025'te memurun cebine girecek maaş

Diyarbakır Anneleri’nden tokat gibi kapak! Terör yandaşlarından “çocuklu Selo” güzellemesi

Türkiye için büyük tehlike artık ortada! Hindistan parayı ödemedi, Mısır için düğmeye basıldı

Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’
Spor Mustafa Sarıgül o takımın başına geçti! İşte yeni teknik direktör....
Spor

Mustafa Sarıgül o takımın başına geçti! İşte yeni teknik direktör....

Yeniakit Publisher
2024-09-19 19:14:00 -
Mustafa Sarıgül o takımın başına geçti! İşte yeni teknik direktör....

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Sarıgül oldu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer SK, geçtiğimiz Temmuz ayında göreve getirilen Kemal Kılıç ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırdı.

Mustafa Sarıgül açıklandı

İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü ise resmen belli oldu. Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül'ün getirildiği açıklandı.

Sarıyer SK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Sarıgül ve ekibi ile anlaşma sağlamıştır.

Tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz."

Arnavutköy Belediyespor'da görev yaptı

52 yaşındaki teknik adam Mustafa Sarıgül, son olarak Arnavutköy Belediyespor'da görev yaptı.

Sarıgül ve öğrencileri 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti
Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti

Spor

Ortalığı karıştıracak olay çıkış: Adanasporlu futbolcular Sol Bamba’yı unutmadı! Detayı dikkat çekti

Şenol Güneş'ten taziye mesajı
Şenol Güneş'ten taziye mesajı

Spor

Şenol Güneş'ten taziye mesajı

O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…
O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…

Spor

O kararlar belli oldu: Bu da nereden çıktı! Amedspor ne yapmak istiyor böyle: Sorun bakın neymiş…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23