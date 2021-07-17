Mustafa Sarıgül konuşma yaparken bir anda fenalaştı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1’inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen, odasında kısa süreli baygınlık geçiren Sarıgül’e sağlık görevlileri müdahale etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı’nın 1’inci olağan kongresine katılmak üzere bugün havayoluyla Ordu’ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda karayoluyla kongrenin düzenlendiği otele geçen Mustafa Sarıgül, burada partiler tarafından karşılandı.

Kongre salonunda partililere hitap eden Sarıgül, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kürsüden ayrılıp kendisi için ayrılan dinlenme odasına geçen Sarıgül, burada kısa süreli baygınlık geçirdi. Sarıgül’e ilk müdahaleyi partilileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Sarıgül’e müdahale etti. Odasında dinlenen Sarıgül, kendisine geldi.

Bir süre sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Tansiyonun düştüğünü belirten Sarıgül, “Bugün Ordu il kongremizi büyük bir enerjiyle büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Gerek sabah 5'te kalkmamız, daha sonra 7 kilometre koşmamız, sonra da fazla kahvaltı yapmadan uçağa binip buraya gelmemiz, tabii bir şehir turu atmamız, bulunduğumuz salondaki yurttaşlarımızın da sağ olsun yoğun ilgisi, bu sıcak hava olunca da biraz bir tansiyon düşüklüğü oldu. Gözlerim bir an karardı ama Allah'ıma hamdolsun bütün dostlarım da büyük desteğiyle şu anda gayet iyi ve gayet formdayım” dedi.