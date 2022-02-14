Mustafa Sarıgül Halk TV'ye ateş püskürdü: Hesabını çok ağır şekilde sorarız!

Muhalif medya kuruluşlarının kendisini canlı yayına çıkarmamasına ilişkin konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Halk TV'ye çağrıda bulunarak, "Partimin hakkını kimseye yedirmem." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Esra Elönü'nün sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programına konuk oldu.

Sunucu Elönü'nün, "Mustafa Sarıgül'ü bir muhalefet gütmesine rağmen neden fondaş denilen o medyada görmüyoruz? Sizi neden çıkartmıyorlar?" şeklindeki sorusunu cevaplayan Sarıgül, muhalif basın tarafından kıskanıldığını söyledi.

"Objektif yayın yapıyorsan TDP'yi de çıkaracaksın"

Partisinin hakkını kimseye yedirmeyeceğini sözlerine ekleyen Sarıgül, Halk TV'ye şu ifadelerle seslendi:

"Bu noktada bir kıskançlık var, bizim dipten gelen bir dalga olduğumuzu biliyorlar. Ben buradan bir kere daha Halk TV'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili Cafer, sen aslan parçasısın sen bir yiğitsin.. Cafer Halk Tv'nin kurucusu ve sahibi. Halk Tv'de bizim çok emeğimiz var, bizim de vakti zamanında orası için çok çalışmışlığımız var. Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız.

"Hesabını çok ağır bir şekilde sorarız"

Sen o zaman diğer yeni kurulan bizden daha fazla katma değeri az olan o partileri ekranına çıkarıyorsan bizi de çıkarmak zorundasın. Sen bizi çıkarmazsan onun hesabını biz sana çok ağır bir şekilde sorarız. Ben Türkiye Değişim Partisi'nin hakkını kimseye yedirtmem."