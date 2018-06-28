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Mustafa Sarıgül geri dönüyor! İnce'ye rakip olacak

CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı 24 Haziran'ın ardından başlayan muhalefet rüzgarına Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Srıgül "Değişim Ekibi" dediği bir ekiple çalışmaların startını verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:21
Mustafa Sarıgül geri dönüyor! İnce'ye rakip olacak

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy alması, partide değişim tartışmalarına neden oldu. Başarısızlık nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar, Muharrem İnce'nin partinin başına geçmesi için seferber oldu.

CHP'NİN CEVABI "İHRAÇ" OLDU

CHP'nin ise mpartideki muhalif seslere cevabı sert oldu. 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkan ilk CHP'li milletvekili olan Gürsel Erol, Genel Merkez önünde protesto amaçlı oturma eylemi çağrısı yapınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

MUSTAFA SARIGÜL DE EYLEME GEÇTİ

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Muharrem İnce rüzgarı esmeye devam ederken, bir dönem adı sıkça anılan ve parti liderliği için de mücadele eden Mustafa Sarıgül, yeniden sahalara ineceğinin sinyalini verdi.

Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle mesaj paylaşan Sarıgül, Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak "Umudumuz var, umut biziz. #DeğişimEkibi" dedi. Değişim ekibinin kimler olduğu hakkında ise bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:21
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YORUM YAZ

  • AliAli5 sa önce
    Çare sarıgül aldığı rüşvetler suyunumu çektiki tekrar sahalara dönüyor
  • LütfiLütfi5 sa önce
    Ara bulandırıcı.Başka işe yaramaz.
  • türktürk8 sa önce
    bi sen eksıktin sende gel tam olsun
  • zionzion7 sa önce
    adamın suratında nur yok,chp nin başına gelirse daha beter olur.
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