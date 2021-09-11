Mustafa Sarıgül adaylığını açıkladı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
CHP’den ayrıldıktan sonra parti kuran Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.
‘Bugün adaylığımı açıkladım ve kendimi üyelerimize emanet ettim’ diyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisine kayıtlı her üye genel başkanlığa aday olabilir. Herkes için şartlar eşittir. Kimsenin imtiyazı yoktur.
Ben de bugün adaylığımı açıkladım ve kendimi üyelerimize emanet ettim.
Hayırlı olsun, hayırlısı olsun…”