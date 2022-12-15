Mustafa Sandal'ın eski eşinden sürpriz karar!
Eski eşi Mustafa Sandal ile yaşadığı nafaka sorunlarıyla gündemde olan Emina Jahovic umreye gitti. Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Boşnak şarkıcı Emina Jahovic de maneviyata yönelen ünlüler arasına katıldı ve başörtülü pozuyla sosyal medyada dikkat çekti.
Eski eşi Mustafa Sandal ile yaşadığı nafaka sorunlarıyla gündemde olan Emina Jahovic umreye gitti. Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Boşnak şarkıcı Emina Jahovic de maneviyata yönelen ünlüler arasına katıldı ve başörtülü pozuyla sosyal medyada dikkat çekti.
2018 yılında Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliklerini bitiren ve nafaka sorunlarıyla gündeme gelen Emina Jahovic maneviyata yöneldi.
Emina Jahovic sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı.
Emina Jahovic'in, protez tırnaklarını çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.
Mustafa Sandal'ın umreye giden eski eşi başörtülü pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni topladı.