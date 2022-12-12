Mustafa Sandal'ın bu sessizliği neden acaba!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Doğu Demirkol'un sunuculuğunu üstlendiği programın bu haftaki konuklarından biri olmuştu. Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile arasında olan makarna olayını anlatmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İkilinin makarnaya ödedikleri para ise duyanları şaşkınlığa uğratmıştı. Hemen her konuda açıklama yaparak gündem oluşturmaya çalışan Şarkıcı Mustafa Sandal'ın bu iddialar karşısındaki sessizliği ise büyük merak konusu...

Star TV'de ekrana getirilen 10 Aralık Cumartesi akşamı ekrana getirilen Doğu Demirkol ile Alelade Show'a şarkıcı Mustafa Sandal konuk olmuştu. Musfafa Sandal'ın yakın arkadaşlarından biri olan Doğu Demirkol, makarna olayını anlattı. Demirkol'un anlattıkları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna' hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi. Mustafa Sandal, Doğu Demirkol'un itirafı sırasında şekilden şekle girmişti.

Mustafa Sandal'ın bu olay karşısındaki sessizliği ise büyük merak konusu.. Hemen her konuda konuşmaktan çekinmeyen şarkıcı Sandal'ın yapacağı açıklamalar büyük merak konusu...