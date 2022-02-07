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Gündem Mustafa Sandal, "Bu bir ilk" deyip o bakandan yardım istedi
Gündem

Mustafa Sandal, "Bu bir ilk" deyip o bakandan yardım istedi

Artan Covid-19 vakaları nedeniyle Twitter'da Milli Eğitim Bakanlığı'na 'sömestr tatili uzatılsın' çağrıları Twitter'da TT oldu. Mustafa Sandal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben bu ülkede ilk kez 1,2 milyon tweet atılarak bir talepte bulunulduğunu gördüm. Sn. Milli Eğitim Bakanı'mızın gerekeni yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:37:00 - 2022-02-07 17:39:19
Mustafa Sandal, "Bu bir ilk" deyip o bakandan yardım istedi

 

 

Artan Covid-19 vakaları nedeniyle Twitter'da Milli Eğitim Bakanlığı'na 'sömestr tatili uzatılsın' çağrıları Twitter'da TT oldu. Öğrencilerin, sosyal medyada sesini duyurmaya çalışmasına ünlü isimler de destek verdi. Mustafa Sandal kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gençlerimizi kırmayalım, ailelerimizin isteklerine lütfen kulak verelim. Ben bu ülkede ilk kez 1,2 milyon tweet atılarak bir talepte bulunulduğunu gördüm. Sn. Milli Eğitim Bakanı'mızın gerekeni yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.  

 

 

 

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