Mustafa Muhammed sezon sonu ayrılacak mı?

Galatasaray'da sezon başı Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi yine devrede. Mostafa Mohamed'in yüksek bir bedelle ayrılma ihtimali bulunuyor.

Sancılı bir süreç sonrası Galatasaray'ın Zamalek'ten bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, sezon sonunda Sarı-Kırmızılılara veda edebilir. Bordeaux'nun Mustafa Muhammed aşkı bir kez daha alevlenirken, Fransız ekibi sezon başında kıyısından döndüğü işi tamamlamak istiyor.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı. Hatta Bordeaux, Mostafa Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden dahi geçirmişti ancak Galatasaray'ın Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

'TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU'

Mısırlı forvet transferin son saniyede yatmasının ardından yaptığı açıklamada 'Milli takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim. Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim' ifadelerini kullanmıştı.

AYNI RAKAMLA GELECEK

Bordeaux'nun Mustafa Muhammed için yaklaşık yine aynı rakamla sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürülürken, Fransız ekibinin Ligue 1'den düşmemesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.