Mustafa Koç kimdir? Niğde Valisi Mustafa Koç nereli, hayatı, biyografisi:

Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne atandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Niğde Valiliğine ise İstanbul Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç getirildi. Atama kararları sonrası Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soruları da bir hayli araştırılır oldu. İşte Mustafa Koç’un hayatı.

Mustafa Koç kimdir?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana - İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyün'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı, Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 / 362 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı görevine atanarak 27.07.2020 tarihinde göreve başlamıştı. 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete kararıyla Niğde Valiliğine atanan Mustafa Koç, evli ve 3 çocuk babasıdır.