Mustafa Kemal'in ilk kez yayınlanan fotoğrafı... Elbisesindeki işaret gündem oldu!
Mustafa Kemal'in 5 yaşındaki halinin fotoğrafı yayınlandı. İlk kez görülen fotoğrafta, Mustafa Kemal'in elbisesinde Kayı Boyu işareti olduğu görüldü.
TV100'deki 'Kayıt Dışı' programında, Mustafa Kemal'in daha önce hiç görülmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serildi.
Fotoğrafta, Mustafa Kemal'in hocası Mustafa Sabri Efendi'nin olduğu da görüldü.
Dikkat çeken Kayı Boyu detayı
Fotoğraftaki bir detay oldukça dikkat çekti.
Fotoğrafa yakından bakıldığında, Mustafa Kemal'in üzerindeki kıyafette Kayı Boyu tamgasının işli olduğu görülüyor. Fotoğrafları paylaşan gdh tarih, "Yeni tartışmalara yol açar mı?" diye sordu.
İşte o fotoğraflar: