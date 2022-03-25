Mustafa Kemal’i mi kastettiler? Star TV'de 'Beton Kemal' operasyonu

Star TV'de ekranlarında Seda Sayan'ın “Sabahın Sultanı Seda sayan” isimli programında ekranlara enteresan bir KJ verildi. Programda "Beton Kemal ilk kez konuşuyor. Yer yerinden oynayacak" başlığıyla verilen KJ Kemalistlerin tepkisini çekti.

Mustafa Kemal’i mi kastettiler?

Kemalist kesimler, bunun bir algı operasyonu olduğunu belirtirken, ‘Beton Kemal’ ifadesi ile Mustafa Kemal’in kastedilmiş olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunu savundu. Burada hedef alınan Mustafa Kemal olduğunu belirten Kemalistler, 'Atatürk heykelleri'nden dolayı bazı kesimlerin Mustafa Kemal'e 'Beton Kemal' dediğini belirterek, bu ifadenin programda KJ olarak yazılmasını eleştirdi. Bir Twitter kullanıcısı, @kanzehir isimli hesaptan yaptığı açıklamada, Türkiye de antikemalistlerin literatüre soktuğu “Beton Kemal” ifadesini programda konuşan Kemal isimli bir kişiyi anons ederken kullanan Star TV'nin algı operasyonu yaptığını iddia etti.

1995'te de operasyon yapılmıştı

Öte yandan Star TV'nin bu operasyonu geçmişte yapılan başka bir girişimi de akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Ümit Güner, yıllar önce canlı yayında Süper Turnike adlı programda "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" diyerek alevi vatandaşları hedef almıştı. Bu sözler sonrası alevilerden gelen tepkilerin ardından program yayından kaldırılmıştı. Star TV'nin yıllar sonra Mustafa Kemal'e yönelik böyle bir operasyon yapması 'Star TV'de operasyonlar hala devam mı ediyor?' sorusunu akıllara getirdi.