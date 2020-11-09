  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı - İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?
Gündem

Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı - İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?

Müzisyen Pınar Ayhan'ın Mustafa Kemal'in hayatını anlattığı 'Kemal Gösterisi' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den 320 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:55:00 - 2020-11-09 16:29:16
Mustafa Kemal'i anlattı, İBB'den 320 bin aldı - İstismarcı Kemalistlere tokat: Bu ülkede Atatürk'ü babasının hayrına anlatacak Kemalist yok mu?

Müzisyen ve sunucu Pınar Ayhan'ın Zorlu PSM Turkcel Platinum'da sahnelediği Mustafa Kemal'in hayatını anlatan 'Kemal gösterisi' için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 320 bin lira aldığı ortaya çıktı.

Pınar Ayhan'a yapılan ödemenin makbuzunu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ayhan'a ödenen astronomik rakam için, "Solda Atatürk para kazanmanın yolu haline geldi." değerlendirmesini yaptı. Yılmaz Özdil'in tartışmalı kitabına da dikkat çeken Gökçek, "Yılmaz Özdil Atatürk kitabını 2 bin 500 liradan satarsa, Pınar Ayhan Atatürk'ü anlatmayı Ekrem İmamoğlu'na 320 bin liraya satmaz mı?" dedi.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gazeteci Cengiz Alçayır ise "Bu ülkede Atatürk'ün hayatını bedava, babasının hayrına anlatacak bir tane bile Atatürkçü yok mu?" diye konuştu.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay